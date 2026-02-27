23人の逸材がドイツ遠征に参加Jリーグは2月27日、3月7日から実施されるドイツ遠征に参加するU-17 Jリーグ選抜メンバー23人を発表した。メンバーには今季2種登録を受けた身長187センチの大型快速ストライカーであるU-16日本代表FW高橋成海（広島ユース）、そのほかにも、年代別の経験もあるMF宮崎叶（浦和ユース）、FW滝澤周生（鹿島ユース）ら23人が選出されており、レベルの高いラインナップとなっている。本遠征に参加する