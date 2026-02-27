昨年、韓国国民年金基金の運用収益率が18.8％（暫定集計）を記録し、歴代最高となった。 国民年金公団基金運用本部は、昨年231兆6000億ウォン（約25兆円）の収益を上げて基金積立金は1458兆ウォンを記録したと27日、明らかにした。国民年金の年間年金支給額（49兆7000億ウォン）の4.7倍に達する収益を上げたことになる。 収益率は18.82％（金額加重収益率、暫定）、累積収益率は年平均8.04％だった。 昨年の収益率は、1988年に国民