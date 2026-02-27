アルコ＆ピースの平子祐希が２４日、テレビ朝日系「夫が寝たあとに」で、子どもたちがママの言うことを聞かないときに言う言葉を紹介。藤本美貴は「それはママも嬉しい」と感心した。この日はアルコ＆ピースと、平愛梨がゲスト。自分の子供達への接し方の悩みなどを赤裸々に打ち明けた。平が、子供達を叱っても舐められるという悩みを打ち明けると、平子は「うちも奥さんが怒るけど、綺麗な声で優しさがにじみでちゃってるか