消費税の減税などを議論する国民会議の初会合が26日夕方、行われました。ただ、野党側で参加したのは「チームみらい」のみ。時間もわずか15分に留まりました。高市総理は「スピード感を持って進める」と決意を語りましたが、本当に実現へと向かうのでしょうか。【写真を見る】参政党・神谷代表は会見で…この表情国民会議初会合野党は「みらい」だけ26日午後6時前、総理官邸に集まったのは、自民党の小林鷹之政調会長、日本維新