全国で1週間に報告されたインフルエンザの感染者数が2週連続で減少しました。厚生労働省によりますと、今月22日までの1週間に全国およそ3000の医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数は、1医療機関あたり「34.54人」でした。2週連続で減少しましたが、依然として「警報」の基準である30人は超えています。「警報」の基準を超えているのは、29の都府県で、感染者数が最も多いのは、埼玉県の「50.68人」、次いで愛媛県の「5