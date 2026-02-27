「東京マラソン」（３月１日、東京都庁〜東京駅前）２８年ロサンゼルス五輪、９月開幕の名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねて行われる。２７日はファンミーティングが行われた。日本記録保持者の大迫傑（３４）＝ＬＩ−ＮＩＮＧ＝と、前日本記録保持者の鈴木健吾（３０）＝横浜市陸協＝の新旧日本記録保持者が激突。注目のレースとなる。昨年１２月のバレンシアマラソンで自身３度目の日本記録をマークした大迫は「１２月