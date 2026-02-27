女優平愛梨（41）が27日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。番組セットのスタジオに入るなり司会黒柳徹子に会えた喜びで大号泣した。番組冒頭で黒柳が「この方、4人のお子さんのお母さんとして、仕事と子育てに奮闘中。平愛梨さん、初登場です。どうぞ、こちらにおいでください」と紹介。平は「お願いします」とあいさつしたが瞳はすでに潤んでいた。黒柳は「サッカー選手、長友佑都さんの奥さまでいらしゃい