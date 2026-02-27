第98回米アカデミー賞のメーキャップ・ヘアスタイリング賞でノミネートされた「国宝」の李相日監督（52）、ヘアメークの豊川京子氏、歌舞伎メークの日比野直美氏、床山の西松忠氏が27日、都内の日本外国特派員協会で会見を開いた。日比野氏は「私は日ごろは日本舞踊の、おさらい会の白塗りのお化粧がお仕事」と自身の仕事「顔師」について説明。「私は前職がOSK日本歌劇団（旧松竹歌劇団）に所属しておりまして、自分も舞台に立っ