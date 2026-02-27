ロック・フィールドが展開する冷凍食品ブランド「RFFF（ルフフフ）」は3月1日から、同社の調理技術を活かしたソースが特徴のグラタン・ドリア・ワンプレートの冷凍食品 5品を新発売した。パッケージも「洋食レストランのテーブル」を想起させるデザインへ一新。ブルーのテーブルクロスの色使いを活かした世界観で、ロック・フィールドらしい「高品質な冷凍食品」を提案する。取扱店舗はロック・フィールドオンラインショップ、直