気象予報士の奈良岡希実子（40）が27日、自身のインスタグラムを更新。『情報ライブ ミヤネ屋』卒業と現在妊娠中であることを報告した。【写真】『ミヤネ屋』卒業を報告した気象予報士現在妊娠中「実は、3月5日木曜日を最後に、情報ライブミヤネ屋を離れることになりました」と報告した奈良岡。「2016年4月から、木曜日の気象情報を担当させていただいてきましたが、次の木曜日が最後の出演となります」と伝え「出演するよう