厚生労働省は27日、全国約3千の定点医療機関から16〜22日の1週間に報告されたインフルエンザ感染者数は計13万1200人で、1機関当たり34.54人だったと発表した。前週比0.83倍。2週連続の減少だが、警報レベルが続いている。