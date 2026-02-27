25年前に贈ったプレゼントが、自分が購入した価格を大きく上回る価格で売却された、そんな際には、夫婦間であれば「自分が買ったものなのだから、半分もらう権利があるはず」と考える人もいるかもしれません。 しかし、夫婦間であっても、法律上の所有権や財産の扱いは明確に定められています。 本記事では、プレゼントの所有権を含めた夫婦間の財産について、なぜ普段使っていた古いネックレスが購入時の数倍の価格にな