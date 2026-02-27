SNS上で、「大手電力会社から新電力会社に切り替えたところ、月の電気代が2万円も高くなった」という投稿が一例として話題になりました。電気代を安くするつもりで乗り換えたのに、逆に大幅な負担増になったとすれば衝撃です。 電力自由化以降、「新電力＝安い」というイメージを持つ人も少なくありませんが、契約内容や電力の使い方によっては、必ずしも安くなるとは限りません。 本記事では、新電力会社に変更し