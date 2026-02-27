1993年、教師と女子高生との禁断の恋をメインに、近親相姦、レイプ、同性愛など当時としてはセンセーショナルな題材を盛り込み、社会的ブームを巻き起こした真田広之と桜井幸子主演、京本政樹が共演した純愛ドラマ「高校教師」が2026年3月21日(土)に日本映画専門チャンネルで放送される。この作品は生物教師の羽村(真田広之)と、父親との異常な関係に苦しむ高校2年生の繭(桜井幸子)が、教師と生徒の禁断の愛を貫いていくもの。繭の