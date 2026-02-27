【モデルプレス＝2026/02/27】お笑いコンビ・バッテリィズが26日、TBS系「櫻井・有吉THE夜会」（毎週木曜よる10時〜）に出演。寺家が曾祖父の職業を明かす場面があった。【写真】「M-1」準優勝芸人の実家から発見された貴重グッズ◆バッテリィズ・寺家、曾祖父の職業明かすこの日の放送では「芸能人の自宅の悩み解決SP」と題して、バッテリィズが三重県津市にある寺家の実家を大掃除し、不用品を全部売ったらいくらになるのかを検