女優のハン・ソヒが、輝く美貌と抜群のスタイルで魅了した。2月27日、ハン・ソヒは海外のファッションショーに出席するため、イタリア・ミラノへ出発した。【写真】ハン・ソヒ、太ももの98％があらわにハン・ソヒは、ブラウンのトラックジャケットに黒のショートパンツを合わせたスポーティーなスタイルで登場。スラリと伸びた美脚と、彼女の象徴とも言える透き通るような白い肌が、空港を訪れた人々の視線を釘付けにした。（写真