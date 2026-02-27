ボディサイズはダイハツ・ロッキーに近い 日産マグナイト｜Nissan Magnite Magnite（マグナイト）は2020年10月にインドで発表された日産最小のSUV。インドの「全長4m以下」という税制優遇枠に合わせて開発されたモデルで、ルノー・日産アライアンスによる小型車用の「CMF-A（コモン・モジュール・ファミリー-A）」プラットフォームが用いられた。車名は「Magnetic（魅力のある）」と「Ignite（