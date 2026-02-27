サッカー日本代表DF長友佑都（39＝FC東京）の妻で女優の平愛梨（41）が27日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。4人の息子について語った。司会の黒柳徹子は平について、14歳で兵庫県から上京し芸能界デビュー、現在は俳優業やバラエティー番組出演などで活躍していると伝えた。さらに「なんと言っても日本代表のサッカー選手、長友佑都さんの奥さまでいらっしゃる」「今は4人の子供のお母さん。