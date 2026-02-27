フィギュアスケート女子で銅メダルに輝いた中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）が27日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜前10・25）に生出演。地上でのジャンプ力に驚きの声が上がった。同番組には、中学時代に担任したという恩師がVTR出演。「宿題も欠かさず毎日きちんとやって提出していたりとか、本当に学校に来る間、頑張り屋さんだな」と感心していたそう。そして中井が中学1年生の時、掃除の時間に友人らの前で、ジャンプを披