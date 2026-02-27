仕事を休んでいないのにウソの休業損害を申請し、保険会社からおよそ60万円をだまし取ったとして、トラック運転手の男と運送会社社長の女が逮捕されました。警視庁によりますと、トラック運転手の菅野徳雄容疑者と運送会社社長の平田智夏容疑者は共謀の上、菅野容疑者が交通事故にあったことを利用し、実際は仕事を休んでいないにもかかわらず、保険会社にウソの休業損害を申請しておよそ60万円をだまし取った疑いがもたれています