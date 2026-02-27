聖籠町で事業を始める人を対象に新潟県信用組合は、行政や商工会と連携して専門家による無料の経営相談を行うことになりました。 人口減少や高齢化空き家増加などの課題に対し地域の競争力強化や移住や定着につなげることを目指すとしています。