社会全体をよりよくするために自発的に行う活動「社会貢献」。アメリカやイギリスではボランティアに関する教育が盛んです。ですが世界的に見て、日本はまだまだ社会としての“助け合い文化”があまり根付いていないとする意見があります。実際のところどうなのでしょう。『ボランティアとか寄付とか、みんなは社会貢献している？』社会貢献と言っても幅広く、さまざまな活動がありますよね。みなさんはなにかやっていますか？社会