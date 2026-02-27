＜HSBC女子世界選手権2日目◇27日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第2ラウンドが進行している。山下美夢有が前半を3バーディ・2ボギーで回り、首位と3打差のトータル5アンダー・11位タイでハーフターンしている。〈連続写真〉トップで左足体重!?山下美夢有のスイングはここがすごい古江彩佳、西郷真央、竹田麗央、馬場咲希はトータル3アンダー・22位タイ。勝みなみと岩井千怜はトータル2