アーティストグループ「XG」が公式Xを更新。ワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』を継続することを発表しました。【写真を見る】【 XG 】ワールドツアーの継続を発表「慎重に協議を重ねた結果」プロデューサーらの逮捕受け（発表文・全文）プロデューサーのSIMON（本名：酒井じゅんほ）容疑者ら４人が、コカインを所持したとして、23日に現行犯逮捕されましたXG。27日に公式Xで「今後の公演につきまして、慎重に協議を重ね