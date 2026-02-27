日本にある宿泊施設に泊まった外国人の数が去年1年間でのべ1億7787万人と、過去最多になったことがわかりました。観光庁が発表した宿泊旅行統計調査によりますと、去年（2025年）、日本にある宿泊施設に泊まった外国人の数（速報値）は、のべおよそ1億7787万人と、2024年と比べ8.2%増え、過去最多を記録しました。中国が最も多いのべ3040万人で、次いで台湾、韓国、アメリカ、香港と、この5つの国と地域でおよそ6割を占めています