下向きにしっぽを振るのは犬がうれしいとき 口角が上がっているのも、うれしさの表現 犬がうれしい気持ちを表すとき、しっぽはどんな動きをするのでしょうか。まず、しっぽの向きは少し下向きになります。そして、腰を少し落として円を描くように振るのがうれしいときです。 しっぽのどこが動いているのかにも注目してください。うれしいときや飼い主や他の犬と仲良くしたいと思っているときには、付け根からしっぽをブンブ