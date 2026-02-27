「島の光 手延べそうめん 赤帯」製造風景 日本フードアナリスト協会が主催する「第95回ジャパンフードセレクション」で、小豆島手延素麺協同組合の「島の光 手延べそうめん 赤帯」が、食品・飲料部門でグランプリを受賞しました。 評価された理由として、「天日干しと手延べ製法で400年以上続く歴史があり、のど越しとコシが両立した完成度の高い食感。ごま油を使用して香ばしさがあり、酸化防止の安心感