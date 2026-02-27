◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本―中日（２７日・バンテリンドーム）侍ジャパンは２７、２８日にバンテリンドームで中日と壮行試合を行う。各選手の仕上がり具合に注目が集まる。またＷＢＣで初採用されるピッチクロックやピッチコム（サイン伝達機器）への適応も求められる。ドジャース・大谷翔平投手（３１）、ロッキーズ・菅野智之投手（３６）、エンゼルス・菊池雄星投手（３４）、レッドソックス・吉