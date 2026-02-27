9度のグラミー賞受賞を誇るアーティスト、アンダーソン・パークが、韓国のグローバルグループ・aespaを迎えた新曲「Keychain」をきょう27日に配信リリースした。同曲は、アンダーソン・パークの監督デビュー作となる『K-POPS!』にインスパイアされたもので、映画は現在全米AMC シアターで上映されている。【写真】美しい…！aespaメンバーのカラーコンタクト着用画像同曲は、アンダーソン・パークのヒップホップ、R＆B、ファン