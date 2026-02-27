フリーアナウンサーの小野寺結衣（34）が27日までに自身のインスタグラムを更新。美人先輩フリーアナウンサーとのお揃いコーデショットを投稿した。自身のインスタグラムで「1PIU1UGUALE3 GOLF」と題してつづり始めた。「3回りくらい私より顔が小さい驚異的な美しさで優しいもっちーさん @mochiee28 と色違い」とフリーアナの望月理恵とのお揃いコーデショットを公開した。そして美脚がチラリと見えるミニスカート自撮りシ