【第9話】 2月27日公開 第9話を読む 【拡大画像へ】 少年画報社は2月27日、平野耕太氏によるマンガ「ヘルシング」の第9話をCOMIC Y-OURSで公開した。 第9話では、ヤン・バレンタインが円卓会議のメンバーを殺害すべく強襲を続ける。地下ではヤンの兄ルーク・バレンタインがアーカードと対峙する。吸血鬼を凌駕するという運動能力で一時は有利かと思われたル