中電工は高い。直近２５日に続き上場来高値を更新した。同社は中国電力系の電気工事会社。第３四半期累計（２５年４～１２月）連結決算は、営業利益が１７５億６２００万円（同１８．７％増）と好調だった。一部工事の進捗遅れによる減収があったものの、原価管理の徹底や施工の効率化、全社的なコスト低減の取り組みが奏功した。３期連続の増加を見込む通期計画に対し、順調な進捗となっている。 ２６日取引終了後に