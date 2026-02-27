塩野義製薬が後場プラス圏に転じている。午後１時ごろ、グループの鳥居薬品と共同開発中のアトピー性皮膚炎治療薬「コレクチム」について、ローション剤０．５％の製造販売承認申請を行ったと発表しており、材料視されている。 「コレクチム」は、細胞内の免疫活性化シグナル伝達に重要な役割を果たすヤヌスキナーゼ（ＪＡＫ）の働きを阻害し、免疫反応の過剰な活性化を抑制することで、アトピ