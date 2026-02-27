フェニックス・サンズ vs ロサンゼルス・レイカーズ日付：2026年2月27日（金）開催地：PHXアリーナ（Phoenix）最終スコア：フェニックス・サンズ 113 - 110 ロサンゼルス・レイカーズ NBAのフェニックス・サンズ対ロサンゼルス・レイカーズがPHXアリーナ（Phoenix）で行われた。 第1クォーターはロサンゼルス・レイカーズがリードし22-27で終了する。第2クォӦ