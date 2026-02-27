Image:iodata.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。 近頃は「出っ張りが薄くノートPCに挿したたまま持ち運べる」という、超極小のSSDが登場しているのをご存じですか？「もっとコンパクトにならないのかな？」なんて考えたことがある人、注目〜！ IODATA（ アイ・オー・データ ）小型SSD「SSPJ-UTC256 」 は、小ささ・薄さを極めていますよ。