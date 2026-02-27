27日14時現在の日経平均株価は前日比5.00円（-0.01％）安の5万8748.39円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1377、値下がりは187、変わらずは27と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均マイナス寄与度は331.58円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、東エレク が126.35円、ＳＢＧ が84.23円、フジクラ が35.93円、ディスコ が26.87円と続いている。 プラス寄与度トップはファストリ で、日経平均