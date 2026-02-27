韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は2月に入り、SNS「X」（旧ツイッター）で不動産関連の指示を矢継ぎ早に発信している。ほぼ1日1件のペースだ。複数住宅所有者に物件を市場に出させようと全方位で圧力を強めている構図だが、韓国紙は「行政側が後手対応で市場に混乱も」と苦言を呈した。東亜日報によると、李大統領は20日には「所有者に対する融資延長および借り換えの現状と、それに対する確実な規制案を検討するよう内閣と