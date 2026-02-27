26日（木）、ペルージャの日本代表アウトサイドヒッター石川祐希が、セリエAのレギュラーシーズン最終戦を終えて自身のSNSで動画を通してコメントを残した。 今シーズンのセリエAで好調を維持し、最終節を待たずしてレギュラーシーズン優勝を決めたペルージャ。26日に行われた最終節のグロッタッツォリーナ戦もしっかりとストレートで勝利し、良い形でレギュラ&