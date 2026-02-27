ワーナー買収合戦からネットフリックスが撤退し、ワーナー買収合戦でパラマウントが勝者として浮上した/Robyn Beck/AFP/Getty Images（CNN）数カ月続く米メディア大手ワーナー・ブラザース・ディスカバリーの争奪戦は26日、動画配信大手の米ネットフリックスが入札合戦から撤退し、米パラマウント・スカイダンスが勝者として浮上した。パラマウントはCNNを含むワーナーの巨大メディア帝国を買収する態勢が整った。パラマウントの方