ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督が日本時間27日、マーリンズとのオープン戦後に取材に対応。今オフに補強した岡本和真選手について言及しました。この日、岡本選手は「6番・サード」で先発出場。第3打席には満塁のチャンスで2点タイムリー2塁打を放つ活躍を見せました。これでオープン戦3戦連続安打の岡本選手。その好調の要因についてシュナイダー監督は「バットスピードと、スイングの感覚のよさが要因だと思う」と述