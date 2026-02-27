テレ東では、毎週月曜日朝５時15分から放送中の「ニッポン！こんな未来があるなんて～巨大企業の変革プロジェクト」と連動したイベント「ニッポン！こんな未来があるなんて LIVE PITCH Vol.11」を、３月４日（水）19時よりテレビ東京公式YouTubeチャンネルで生配信します。今回のピッチイベントは、これまで番組に登場した様々な企業、そして施設が「今、この企業の取り組みが面白い！」と推薦する特別企画をお届けします