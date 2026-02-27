大谷翔平は26日の練習から侍ジャパンに合流ドジャース・大谷翔平投手は26日に野球日本代表「侍ジャパン」に合流した。バンテリンドームで練習に参加したが、ベンチ裏でも微笑ましい場面があった。侍ジャパンは27、28日に中日と強化試合に臨む。大谷はチームバスには乗らずハイエースに乗って“単独”でスタジアム入り。ベージュのジャケットに白ズボン姿。ジャケットの胸には愛犬、デコピンのワッペンが入っていた。大谷は颯