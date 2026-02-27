大麦ジュレ-黒蜜きなこ-提供：吉原食糧株式会社 香川県などの精麦業者らで作る瀬戸内麦推進協議会は、県産のはだか麦の普及を目指して、３月２日に「瀬戸内はだか麦展示試食商談会in香川」を香川県社会福祉総合センター（高松市番町）で開催します。 はだか麦が持つ機能性やおいしさなどを広く知ってもらうのが目的です。乳と卵を使わず、はだか麦粉と砂糖で作ったジェラートや、厳選した瀬戸内産はだか麦