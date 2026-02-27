俳優の堺雅人が27日、都内で開催されたPARCO PRODUCE 2026『スリーゴースト』製作発表会見に、劇作家のサイモン・スティーヴンス、演出家のショーン・ホームズと共に出席。堺が17年ぶりに舞台へ出演する心境を語った。【写真】堺雅人＆サイモン・スティーヴンス＆ショーン・ホームズの豪華タッグが実現！本作は、「トニー賞」、「ローレンス・オリヴィエ賞」等、名だたる演劇賞を多数受賞、イギリス演劇界を牽引するばかりか、