ディズニーストアに、ディズニー・アニメーション映画『バンビ』に登場する「とんすけ」と「ミス・バニー」たちをデザインした、恋の初々しさやときめきが詰まった新コレクション「DISNEY SPRING ROMANCE」が登場。「フラワー」と「ミス・スカンク」が仲間入りする今回のコレクションには、ふわふわ毛並みのぬいぐるみのほか、ティータイムを彩る雑貨などが豊富に展開されます☆ ディズニーストア 映画『バンビ』とんすけ＆ミ