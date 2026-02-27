全国でおよそ31億円をだまし取ったとみられる、カンボジアに拠点を持つ特殊詐欺グループの現金回収役“トップ”の男ら4人が警視庁に逮捕されました。東京・中央区の会社役員、湯浅健人容疑者（32）ら4人は2023年8月、仲間と共謀して弁護士などを装い、60代の女性に老人ホームの入居権をめぐって犯罪の疑いがかけられているという趣旨のウソの電話をカンボジアからかけ、およそ1700万円をだまし取った疑いなどが持たれています。現