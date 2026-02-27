デンマークのフレデリクセン首相は、総選挙を来月に実施すると表明しました。グリーンランドの領有をめぐるトランプ政権への対応が焦点になるものとみられます。フレデリクセン首相は26日、議会で演説し、総選挙を来月24日に実施すると表明しました。アメリカのトランプ大統領がデンマーク自治領グリーンランドの領有に意欲を示していることを念頭に、フレデリクセン氏は「アメリカとの関係を明確にし、平和を確保するために再軍備