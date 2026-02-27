トッテナムは日本代表MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスのイングランド代表GKディーン・ヘンダーソン（28）の獲得に興味を持っているようだ。トッテナムではイタリア代表GKグリエルモ・ヴィカーリオ（29）が絶対的守護神として君臨しているが、同選手にはインテルやユヴェントスなどが興味を示しており、選手自身もセリエA復帰に前向きだと考えられている。もし移籍となれば、トッテナムはGKの確保が最優先事項になるなか、