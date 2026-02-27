ファーウェイ・ジャパンはスマートウォッチ『HUAWEI Band 11』『HUAWEI Band 11 Pro』を3月13日より発売する。「HUAWEI Band 11」シリーズは、抑えめな価格帯とコンパクトなデザイン、多機能性を重視した「HUAWEI Band」シリーズの最新作だ。 前モデルからディスプレイが1.47インチから1.62インチへ大きくなり、最大輝度が向上している。薄さ約8.99mm（センサー部を除いた最薄部）で、『HUAWEI