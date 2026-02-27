おととい（25日）、香川県高松市の繁華街の駐車場に止められた車の中で死亡しているのが見つかった男性2人について、警察は、死因が一酸化炭素中毒だったと明らかにしました。 【画像を見る】2人が見つかった車発見された駐車場 ▶発生当時の記事を読む 2人が見つかったのは車の中 おととい（25日）午後5時ごろ、高松市鍛冶屋町の駐車場に止められた車の中で、愛媛県に住む20代の男性作業員2人が死亡しているのが見つか